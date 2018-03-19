Наоми Осака: Не била по мячу в полную силу, чтобы соперница этим не воспользовалась
Японка Наоми Осака поделилась впечатлениями от завоевания первого титула на турнире в
Японка Наоми Осака поделилась впечатлениями от завоевания первого титула на турнире в
«Я страшно волновалась, но мне нужно было выглядеть спокойной. Я знала, что моя соперница будет цепляться за каждое очко, и не могла допустить, чтобы нервы мне мешали. Нужно было принимать верные решения.
Мне было нелегко справиться с волнением, особенно учитывая то, что я подавала первой. Мы проводили довольно длинные розыгрыши. Я специально не била по мячу в полную силу, потому что мне казалось, что она сможет этим воспользоваться.
Мне хотелось, чтобы Дарья играла в свою игру, а я бы посмотрела, поэтому я меньше атаковала, но действовала стабильно.
Мне очень хотелось завоевать трофей, но в то же время я пыталась представить, что это матч первого круга, чтобы поменьше нервничать. Так что я ещё не до конца осознала свою победу. Есть ощущение, что завтра мне вновь предстоит выходить на корт. Но я рада, — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.