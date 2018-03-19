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10:02 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев поднялся на пять строчек в рейтинге ATP

ТАСС, 19 марта. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 52-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

Благодаря победе на турнире в Индиан-Уэлсе на шестое место поднялся аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Первая пятерка рейтинга не изменилась.

Рейтинг ATP от 19 марта:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 9660 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9370.

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4905.

4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4600.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4505.

6 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4155.

7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3675.

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3235.

9 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3190.

10 (12). Лука Пуй (Франция) — 2420.

34 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1393…

41 (41) Карен Хачанов (Россия) — 1220…

52 (57) Даниил Медведев (Россия) — 959…

88 (76) Евгений Донской (Россия) — 641.

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