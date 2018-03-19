Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Майами

Лидером посева стала румынка Симона Халеп, которая начнёт выступление со второго круга. Там ей предстоит встреча либо с парагвайкой Вероникой Сепеде Роиг, либо с одной из победительниц квалификации.

Вторая ракетка соревнований, датчанка Каролин Возняцки, стартует с матча против австралийки Саманты Стосур или пуэрториканки Моники Пюиг.

Испанка Гарбин Мугуруса, посеянная под третьим номером, в первом матче сразится либо с американкой Амандой Анисимовой, либо с китаянкой Цзян Ван.

Украинка Элина Свитолина, получившая четвёртый номер посева, сыграет с победительницей противостояния между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.

Что касается россиянок, то Светлана Кузнецова сыграет либо с Зариной Дияс из Казахстана, либо с Дженнифер Брэди из США. Екатерина Макарова сразится с швейцаркой Тимеа Бачински. Анастасия Павлюченкова скрестит ракетки либо с чешкой Кристиной Плишковой, либо с беларуской Александрой Соснович.

Дарья Касаткина поборется либо с швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с одним из «квалифайеров». А соперницей Весниной станет либо хорватка Донна Векич, либо итальянка Камила Джорджи.