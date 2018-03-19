Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Майами
Стали известны результаты жеребьёвки соревнований Miami Open, которые пройдут с 20 по 31 марта в Майами.
Стали известны результаты жеребьёвки соревнований Miami Open, которые пройдут с 20 по 31 марта в Майами.
Лидером посева стала румынка Симона Халеп, которая начнёт выступление со второго круга. Там ей предстоит встреча либо с парагвайкой Вероникой Сепеде Роиг, либо с одной из победительниц квалификации.
Вторая ракетка соревнований, датчанка Каролин Возняцки, стартует с матча против австралийки Саманты Стосур или пуэрториканки Моники Пюиг.
Испанка Гарбин Мугуруса, посеянная под третьим номером, в первом матче сразится либо с американкой Амандой Анисимовой, либо с китаянкой Цзян Ван.
Украинка Элина Свитолина, получившая четвёртый номер посева, сыграет с победительницей противостояния между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.
Что касается россиянок, то Светлана Кузнецова сыграет либо с Зариной Дияс из Казахстана, либо с Дженнифер Брэди из США. Екатерина Макарова сразится с швейцаркой Тимеа Бачински. Анастасия Павлюченкова скрестит ракетки либо с чешкой Кристиной Плишковой, либо с беларуской Александрой Соснович.
Дарья Касаткина поборется либо с швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с одним из «квалифайеров». А соперницей Весниной станет либо хорватка Донна Векич, либо итальянка Камила Джорджи.
Беларуска Виктория Азаренко в первом круге встретится с американкой Кэтрин Беллис.