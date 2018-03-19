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09:22 (мск), источник: БЕЛТА

Квартет белорусских теннисисток сыграет на турнире в американском Майами

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусские теннисистки примут участие в турнире категории «Премьер» в американском Майами с призовым фондом $7,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Первой начнет выступление Вера Лапко (135-е место в мировом рейтинге), соперницей которой на старте квалификации будет японка Куруми Нара (95).

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В случае победы в первом поединке Вере Лапко в борьбе за выход в основной раунд предстоит встретиться с победительницей матча между немецкими теннисистками Сабин Лисицки (158) и Андреа Петкович (111).

Остальные белоруски сыграют в основной сетке этого престижного турнира. Виктория Азаренко, которая занимает 186-е место в рейтинге WTA, встретится с американкой Кэтрин Беллис (44), Арина Соболенко (60) сыграет с еще одной американской теннисисткой — Мэдисон Бренгл (77), Александра Саснович (46) будет соперничать с чешкой Кристиной Плишковой (80).

Матчи основного этапа начнутся 21 марта, а победитель определится 1 апреля.

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