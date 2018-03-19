Теннисистка Касаткина: Я выросла как игрок на турнире в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что выросла как игрок в ходе выступления на турнире в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что выросла как игрок в ходе выступления на турнире в
Касаткина в
«Я победила очень хороших теннисисток, в нужные моменты я принимала правильные решения, это значит, я росту как игрок. Это самая важная вещь для меня», — цитирует 20-летнюю Касаткину официальный сайт WTA.
После выступления в
«Я не сильно думаю о рейтинге. Как я говорила раньше, если вы играете на нужном уровне, рейтинг растет автоматически. Не важно, на каком ты месте. Если ты играешь на высоком уровне, все придет само», — сказала Касаткина.
«Следующим будет еще один большой турнир в Майами, поэтому мне надо забыть об этой неделе. Это еще один опыт, который я должна получить: забыть про финал, ехать на другой турнир и не вспоминать о прошлой неделе, а просто играть», — отметила россиянка.