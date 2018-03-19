Теннисистка Касаткина: Я выросла как игрок на турнире в Индиан-Уэллсе

Источник: AP 2018

Касаткина в Индиан-Уэллсе дошла до финала, где уступила японке Наоми Осаке — 3:6, 2:6. По пути к финалу россиянка, посеянная под 20-м номером, победила вторую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки, американок Винус Уильямс (8-й номер посева) и Слоан Стивенс (13-й), немку Ангелику Кербер (10-й) и чешку Катерину Синякову.

«Я победила очень хороших теннисисток, в нужные моменты я принимала правильные решения, это значит, я росту как игрок. Это самая важная вещь для меня», — цитирует 20-летнюю Касаткину официальный сайт WTA.

После выступления в Индиан-Уэллсе Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой России.

«Я не сильно думаю о рейтинге. Как я говорила раньше, если вы играете на нужном уровне, рейтинг растет автоматически. Не важно, на каком ты месте. Если ты играешь на высоком уровне, все придет само», — сказала Касаткина.