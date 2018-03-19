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08:34 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 19 марта. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 19-го на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье 20-летняя россиянка проиграла японке Наоми Осаке в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе. Касаткина ранее никогда не занимала такое высокое место в рейтинге WTA.

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Россиянка Светлана Кузнецова, последний раз выходившая на корт в сентябре 2017 года, опустилась на девять позиций и теперь занимает 27-е место. Мария Шарапова опустилась с 41-й на 42-ю строчку.

В первой десятке рейтинга произошло только одно изменение по сравнению с прошлой неделей. Латвийская теннисистка Елена Остапенко поднялась на пятую строчку, сместив чешку Каролину Плишкову.

Рейтинг WTA от 19 марта:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8290 очков.

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7430.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5425.

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4971.

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4905.

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625.

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4452.

9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3151.

10 (10). Ангелик Кербер (Германия) — 3150.

11 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 2940…

25 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1920…

27 (18). Светлана Кузнецова (Россия) — 1722…

36 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1355…

42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257…

43 (24). Елена Веснина (Россия) — 1175…

87 (82). Екатерина Александрова (Россия) — 709…

88 (91). Наталья Вихлянцева (Россия) — 709.

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