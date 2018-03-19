Российская теннисистка Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA
ТАСС, 19 марта. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 19-го на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
ТАСС, 19 марта. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 19-го на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
В воскресенье 20-летняя россиянка проиграла японке Наоми Осаке в финале турнира в американском
Россиянка Светлана Кузнецова, последний раз выходившая на корт в сентябре 2017 года, опустилась на девять позиций и теперь занимает 27-е место. Мария Шарапова опустилась с 41-й на 42-ю строчку.
В первой десятке рейтинга произошло только одно изменение по сравнению с прошлой неделей. Латвийская теннисистка Елена Остапенко поднялась на пятую строчку, сместив чешку Каролину Плишкову.
Рейтинг WTA от 19 марта:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8290 очков.
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7430.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5425.
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4971.
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4905.
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625.
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4452.
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3151.
10 (10). Ангелик Кербер (Германия) — 3150.
11 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 2940…
25 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1920…
27 (18). Светлана Кузнецова (Россия) — 1722…
36 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1355…
42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257…
43 (24). Елена Веснина (Россия) — 1175…
87 (82). Екатерина Александрова (Россия) — 709…
88 (91). Наталья Вихлянцева (Россия) — 709.