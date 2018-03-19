Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин стал победителем турнира в США
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин стал победителем турнира серии «Челленджер» в американском Ирвинге, передает корреспондент Vesti.kz.
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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин стал победителем турнира серии «Челленджер» в американском Ирвинге, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале Кукушин в трех сетах победил итальянца Матео Берретини — 6:2, 3:6, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час и 44 минуты.
Отметим, что на пути к финалу Кукушин обыграл четырех американских теннисистов, причем в трех матчах ему для этого понадобилось два сета.
30-летний Кукушкин занимает 89-е место в рейтинге ATP, а 21-летний Берретини идет на 108-й строчке. Прошедший матч стал первой очной встречей казахстанца и итальянца.
Призовой фонд турнира в Ирвинге составляет 150 тысяч долларов. Соревнования проводятся с 2012 года. В прошлом году Кукушкин в Ирвинге дошел до финала.