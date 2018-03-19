Касаткина еще выиграет супертитул. И вот почему
В понедельник 20-летняя Дарья Касаткина станет первой ракеткой России и займет 11-е место в рейтинге WTA. Вам стоит обязательно обратить внимание на теннисистку, которая…
В понедельник 20-летняя Дарья Касаткина станет первой ракеткой России и займет 11-е место в рейтинге WTA. Вам стоит обязательно обратить внимание на теннисистку, которая…
…ВЫХОДИТ В ФИНАЛ СУПЕРТУРНИРА
Завершившийся в воскресенье супертурнир в
В финале россиянке противостояла ее ровесница Наоми Осака из Японии, родившаяся в Осаке и выросшая в
…ПРИНИМАЕТ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
К концу прошлого сезона Касаткина осознала, что ни в ее игре, ни в результатах нет того прогресса, какого хотелось бы, и без промедления рассталась с опытным тренером Владимиром Платеником, с которым проработала три года и вышла на элитный уровень. Ее новым наставником стал бельгиец Филипп Дехас. «Я сама его выбрала, — сказала тогда теннисистка. — Он мотиватор. И очень позитивный. Он мне нравится как человек, с ним комфортно».
Австралийская часть нынешнего сезона у россиянки не задалась и в сторону ее самой и нового наставника полетели критические стрелы. Мол, кто вообще такой этот бельгиец, кого тренировал и чего добился? Но Касаткина знала, что делает. Не зря ведь она говорит: «Важно отыскать своих людей. Мы проводим вместе 24 часа в сутки 300 дней в году. Надеюсь, что я своих нашла».
На турнире в Дубае Дехас провел, возможно, лучший тренерский
…ОТЫГРЫВАЕТ МАТЧБОЛЫ
Турнир в Дубае вообще стал во многом переломным для Касаткиной, хотя ее перерождение началось еще на турнире в
«Я не знаю, как мне это удается, правда. Только он знает», — сказала тогда Дарья, указав на небо.
В финале дубайского турнира россиянка уступила Элине Свитолиной, но заряд уверенности и позитивной энергии все равно получила мощный.
…ГРОМИТ ЧЕМПИОНОК
Касаткина стала автором удивительного достижения — обыграла действующих чемпионок всех четырех турниров «Большого шлема», а некоторых и по два раза. Началась серия на US Open, где россиянкой была бита победительница Roland Garros Елена Остапенко. В
Уже в
Вслед за Возняцки Касаткиной была разгромлена Ангелик Кербер, бывшая первая ракетка мира и победительница Открытых чемпионатов Австралии и США-2016. Да еще как! 6:0, 6:2 за 57 минут. Без единого шанса.
При этом «не признает авторитетов» — это совсем не про Касаткину. Она хорошо воспитана и весьма скромна. А ее прежний наставник даже
«Поначалу я очень нервничала, выходя на большие корты против ведущих игроков, но с опытом и со временем привыкла», — говорит она.
…УМЕЕТ НА КОРТЕ ВСЕ
С юных лет Касаткину называли
«Она как дикая лошадка, которая может поскакать в любую сторону, — говорит о Касаткиной Дехас. — Моя задача — установить для нее некоторые ограничения. Но если они будут слишком жесткими, она может потерять себя. Даша должна играть в атакующем стиле, создавать
Что делает ее особенной? Удивительное видение игры. Она просто чувствует ее. Проблема в том, что в определенные моменты у нее имеется
…МАСТЕРСКИ ИСПОЛНЯЕТ ТВИНЕРЫ И УЧИТ ЭТОМУ ДРУГИХ
В продолжение темы умений: Касаткина — едва ли не единственная в мире, кто готов в каждом матче исполнять удары между ног, находясь спиной к сетке — так называемые твинеры. С одним таким, сделанным детом в Торонто, она была номинирована WTA на лучший розыгрыш 2017 года, но уступила Агнешке Радванске.
Самое забавное, что россиянка бескорыстно раскрывает секреты мастерства соперницам — перед стартом турнира в
…ЛЮБИТ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ
«Влюблена в то, что делаю. Инстаграм теннисистки из России» — гласит запись в профиле Касаткиной в социальной сети. И в то, что она действительно фанатично любит теннис и предана ему на сто процентов, невозможно не почувствовать, наблюдая за ее игрой.
«Сейчас я выхожу на корт и наслаждаюсь каждой минутой, — сказала Касаткина в
А еще Касаткина очень трудолюбива. Ее брат рассказывал, как прошлой весной она по 10−12 часов в день без жалости к себе делала изнурительные упражнения и не самые приятные процедуры, чтобы как можно скорее восстановиться после травмы голеностопа. Трудолюбие теннисистки и ее готовность совершенствовать свою физическую форму отмечает и ее нынешний наставник.
…ОСТАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ И ОТКРЫТОЙ
«В уме я не считаю себя звездой. Я просто обычный человек, который любит футбол и хорошую еду. Еще я играю в теннис», — сказала Касаткина после громкой победы над Кербер. И в этом вся Даша. Поднимаясь в мировом рейтинге, она не теряет непосредственности. Продолжает эмоционально и небанально отвечать на самые разные вопросы, за что ее любят не только российские, но и иностранные журналисты.
После победы над Винус Уильямс в
Она старается быть открытой для своих болельщиков, а прошлой осенью даже публиковала в своем Инстаграме рубрику «Жизнь с Дашей», где откровенно рассказывала о себе и своих предпочтениях. Там, в частности, можно было узнать, что идеальный обед Касаткиной — это французский луковый суп, тартар из тунца, пицца «Маргарита», тирамису и грейпфрутовый сок. Любимые фильмы «Легенда № 17» и «Неприкасаемые», любимый исполнитель на тот момент — Kygo, а любимый город (и одноименный футбольный клуб) — Барселона. Но о последнем она и так рассказывает регулярно.
В феврале в