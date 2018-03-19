Касаткина еще выиграет супертитул. И вот почему

Источник: Спорт-Экспресс

…ВЫХОДИТ В ФИНАЛ СУПЕРТУРНИРА

Завершившийся в воскресенье супертурнир в Индиан-Уэллсе стал настоящим прорывом для Дарьи Касаткиной. Она обыграла четырех представительниц Top-20 подряд — Слоун Стивенс, Каролин Возняцки, Ангелик Кербер и Винус Уильямс и впервые в карьере оказалась в финале столь значимых состязаний. Ведь по статусу они уступают только турнира только «Большим шлемам».

В финале россиянке противостояла ее ровесница Наоми Осака из Японии, родившаяся в Осаке и выросшая в Нью-Йорке. Та вообще провела лучший турнир в карьере, включивший в себя победы над Марией Шараповой, Агнешкой Радванской, Каролиной Плишковой и Симоной Халеп. И в финале она оказалась сильнее — давила соперницу своей более мощной игрой, пробивала слева по линии, а Касаткина ошибалась гораздо больше, чем могла себе позволить в этом матче. Она проиграла третий финал подряд (после «Кубка Кремля» и Дубая), но большие победы к Дарье обязательно придут.

…ПРИНИМАЕТ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

К концу прошлого сезона Касаткина осознала, что ни в ее игре, ни в результатах нет того прогресса, какого хотелось бы, и без промедления рассталась с опытным тренером Владимиром Платеником, с которым проработала три года и вышла на элитный уровень. Ее новым наставником стал бельгиец Филипп Дехас. «Я сама его выбрала, — сказала тогда теннисистка. — Он мотиватор. И очень позитивный. Он мне нравится как человек, с ним комфортно».

Австралийская часть нынешнего сезона у россиянки не задалась и в сторону ее самой и нового наставника полетели критические стрелы. Мол, кто вообще такой этот бельгиец, кого тренировал и чего добился? Но Касаткина знала, что делает. Не зря ведь она говорит: «Важно отыскать своих людей. Мы проводим вместе 24 часа в сутки 300 дней в году. Надеюсь, что я своих нашла».

На турнире в Дубае Дехас провел, возможно, лучший тренерский тайм-аут года, призвав подопечную задержаться на корте на пару часов, чтобы насладиться прекрасной погодой и поддержкой полного стадиона. Тот матч Дарья выиграла, и все заговорили об их тандеме, как о мощной силе в женском теннисе.

…ОТЫГРЫВАЕТ МАТЧБОЛЫ

Турнир в Дубае вообще стал во многом переломным для Касаткиной, хотя ее перерождение началось еще на турнире в Санкт-Петербурге, где она дошла до полуфинала. На Ближнем Востоке же россиянка одну за другой переиграла Агнешку Радванску, Джоанну Конту, Елену Веснину и Гарбинье Мугурусу, отыграв в поединках с британкой и испанкой в сумме пять матчболов — два в первом случае и три во втором.

«Я не знаю, как мне это удается, правда. Только он знает», — сказала тогда Дарья, указав на небо.

В финале дубайского турнира россиянка уступила Элине Свитолиной, но заряд уверенности и позитивной энергии все равно получила мощный.

…ГРОМИТ ЧЕМПИОНОК

Касаткина стала автором удивительного достижения — обыграла действующих чемпионок всех четырех турниров «Большого шлема», а некоторых и по два раза. Началась серия на US Open, где россиянкой была бита победительница Roland Garros Елена Остапенко. В Санкт-Петербурге Дарья победила Каролин Возняцки, покорившую за считанные дни до того Australian Open, следом в Дубае взяла верх над триумфатором Уимблдона-2017 Гарбинье Мугурусой.

Уже в Индиан-Уэллсе Касаткина оставила не у дел чемпионку US Open Слоун Стивенс, а потом еще и повторила победу над Возняцки. Причем датчанка, считающаяся одним из главных специалистов по тактике в женском туре, признала, что россиянка «перехитрила ее, и это весьма справедливо».

Вслед за Возняцки Касаткиной была разгромлена Ангелик Кербер, бывшая первая ракетка мира и победительница Открытых чемпионатов Австралии и США-2016. Да еще как! 6:0, 6:2 за 57 минут. Без единого шанса.

При этом «не признает авторитетов» — это совсем не про Касаткину. Она хорошо воспитана и весьма скромна. А ее прежний наставник даже как-то обмолвился, что доброта мешает Дарье на корте.

«Поначалу я очень нервничала, выходя на большие корты против ведущих игроков, но с опытом и со временем привыкла», — говорит она.

…УМЕЕТ НА КОРТЕ ВСЕ

С юных лет Касаткину называли теннисисткой-мечтой, у которой нет слабых сторон. Она умеет на корте все — исполнять шикарные удары справа с вращением и эффектные слева в прыжке, посылать мяч высоко или низко, находить ими линии и углы (Кербер в этом убедилась сполна) и четко укорачивать. Она не похожа на большинство молодых теннисисток, стремящихся вколотить мяч в корт посильнее. Как та же Осака, соперница, по финалу, например. Умеет она и мощно пробивать, но кроме этого располагает множеством других опций, что делает ее теннис зрелищным и привлекательным.

«Она как дикая лошадка, которая может поскакать в любую сторону, — говорит о Касаткиной Дехас. — Моя задача — установить для нее некоторые ограничения. Но если они будут слишком жесткими, она может потерять себя. Даша должна играть в атакующем стиле, создавать что-то сама, а не пассивно ждать, пока что-то произойдет.

Что делает ее особенной? Удивительное видение игры. Она просто чувствует ее. Проблема в том, что в определенные моменты у нее имеется три-четыре варианта распорядиться мячом, и нужно принять решение за долю секунды. Нужно время, чтобы научиться этому.

…МАСТЕРСКИ ИСПОЛНЯЕТ ТВИНЕРЫ И УЧИТ ЭТОМУ ДРУГИХ

В продолжение темы умений: Касаткина — едва ли не единственная в мире, кто готов в каждом матче исполнять удары между ног, находясь спиной к сетке — так называемые твинеры. С одним таким, сделанным детом в Торонто, она была номинирована WTA на лучший розыгрыш 2017 года, но уступила Агнешке Радванске.

Самое забавное, что россиянка бескорыстно раскрывает секреты мастерства соперницам — перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе, например, учила, как бить твиннер, Осаку. Есть какая-то ирония в том, что после этого японка победила россиянку в финале.

…ЛЮБИТ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ

«Влюблена в то, что делаю. Инстаграм теннисистки из России» — гласит запись в профиле Касаткиной в социальной сети. И в то, что она действительно фанатично любит теннис и предана ему на сто процентов, невозможно не почувствовать, наблюдая за ее игрой.

«Сейчас я выхожу на корт и наслаждаюсь каждой минутой, — сказала Касаткина в Индиан-Уэллсе. — Я показываю лучший теннис против лучших игроков. Но если ты хочешь быть на вершине, нужно побеждать топовых соперниц. Такое простое правило».

А еще Касаткина очень трудолюбива. Ее брат рассказывал, как прошлой весной она по 10−12 часов в день без жалости к себе делала изнурительные упражнения и не самые приятные процедуры, чтобы как можно скорее восстановиться после травмы голеностопа. Трудолюбие теннисистки и ее готовность совершенствовать свою физическую форму отмечает и ее нынешний наставник.

…ОСТАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ И ОТКРЫТОЙ

«В уме я не считаю себя звездой. Я просто обычный человек, который любит футбол и хорошую еду. Еще я играю в теннис», — сказала Касаткина после громкой победы над Кербер. И в этом вся Даша. Поднимаясь в мировом рейтинге, она не теряет непосредственности. Продолжает эмоционально и небанально отвечать на самые разные вопросы, за что ее любят не только российские, но и иностранные журналисты.

После победы над Винус Уильямс в Индиан-Уэллс Касаткина, например, заранее извинилась за то, что ее пресс-конференция не получится содержательной — слишком уж эмоциональным было ее состояние.

Она старается быть открытой для своих болельщиков, а прошлой осенью даже публиковала в своем Инстаграме рубрику «Жизнь с Дашей», где откровенно рассказывала о себе и своих предпочтениях. Там, в частности, можно было узнать, что идеальный обед Касаткиной — это французский луковый суп, тартар из тунца, пицца «Маргарита», тирамису и грейпфрутовый сок. Любимые фильмы «Легенда № 17» и «Неприкасаемые», любимый исполнитель на тот момент — Kygo, а любимый город (и одноименный футбольный клуб) — Барселона. Но о последнем она и так рассказывает регулярно.