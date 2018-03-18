Касаткина проиграла японке Осаке в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Этот финал стал для Касаткиной вторым в 2018 году, ранее на турнире WTA в Дубае она уступила украинке Элине Свитолиной (4:6, 0:6).

В Индиан-Уэллсе 20-летняя Касаткина, посеянная на турнире под 20-м номером, победила чешку Катерину Синякову, американку Слоан Стивенс, лидера чемпионской гонки WTA датчанку Каролин Возняцки, немку Ангелик Кербер и американку Винус Уильямс.

Турнир в Индиан-Уэллсе входит в число четырех турниров, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA.

Касаткина впервые в карьере вышла в финал таких соревнований. Россиянка выиграла один турнир за свою карьеру — в американском Чарльстоне в апреле 2017 года.