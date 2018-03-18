Индиан-Уэллс. Роджер Федерер — Хуан Мартин Дель Потро. Превью финала

Пока солидная часть Топ-10 залечивает свои травмы, а большинство успехов молодого поколения игроков носит спорадический характер, именно противостояние швейцарца и аргентинца может стать главной витриной мужского Тура, что несколько повышает ставки в предстоящем поединке. В личных встречах Роджер лидирует со счётом 18:6 и победил в пяти из последних шести матчей. Однако в активе Хуана Мартина есть успех в самой важной встрече, которая пришлась на финал US Open-2009, а также победа на всё том же Открытом чемпионате США уже в минувшем сезоне.



Полуфинальный матч против Милоша Раонича сложился для Дель Потро гораздо проще, чем поединок против Борны Чорича для Федерера. Швейцарцу понадобилось два с половиной часа, чтобы сломить сопротивление хорвата, и этот факт наверняка отразится на его состоянии в воскресенье. Исходя из этого, Роджер, скорее всего, попытается завершить встречу в двух партиях, для чего ему потребуется очень уверенно стартовать в поединке, чего не случалось в их противостоянии довольно давно. Последний раз преимущество Федерера было безоговорочным шесть лет назад — в четвертьфинале Индиан-Уэллса швейцарец отдал Дель Потро всего пять геймов — 6/3, 6/2.



Со времени их последней игры в Базеле осенью прошлого года Хуан Мартин поменял свой подход к карьере и смирился с теми ограничениями, которые накладывает на него болезненная история с запястьями. Теперь он действует осторожнее и лимитирует количество матчей. Дель Потро играет в позиционный теннис: старается как можно больше задействовать бэкхенд, отдаёт предпочтение ударам с лёта и резаным. Впрочем, мощная подача и львиный форхенд всё ещё при нём, и аргентинец грамотно их использует.



Создалось впечатление, что именно этот турнир Хуан Мартин воспринимает в качестве, своего рода, миссии по возвращению на самые высокие позиции. Он уже находится в Топ-10 и близко подобрался к первой пятёрке. Самое время продолжить свой прорыв и впервые в карьере завоевать трофей на турнире серии «Мастерс». По сетке Дель Потро двигался достаточно уверенно, так что его точно не стоит записывать в аутсайдеры финала.



Разумеется, форма Федерера тоже не вызывает сомнений. Интересно, насколько вариативной будет тактика его соперника. Увидим ли мы изобилие затяжных розыгрышей, так похожих на шахматную партию? Ещё более важно, захочет ли Дель Потро в них ввязываться. В успешных матчах против Роджера Хуан Мартин сбивал его с ритма, заставлял действовать в несвойственной манере. Ещё одним ключевым моментом будет мотивация — Федерер уже обеспечил себе первую строчку как минимум до окончания турнира в Майами, и пока что нет причин полагать, что его пребывание на вершине рейтинга скоро завершится.



Путь Роджера Федерера

Раунд 2: Федерико Дельбонис — 6/3, 7/6 (6)

Раунд 3: Филип Крайинович — 6/2, 6/1

Раунд 4: Жереми Шарди — 7/5, 6/4

Четвертьфинал: Хён Чон — 7/5, 6/1

Полуфинал: Борна Чорич — 5/7, 6/4, 6/4



Путь Хуана Мартина Дель Потро