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Роджер Федерер обошёл Ивана Лендла по количеству финалов на турнирах АТР
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал «Мастерса» в
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал «Мастерса» в
Этот матч станет 147-м финалом в карьере швейцарца. Таким образом, Роджер обойдёт американца Ивана Лендла, на счету которого 146 участий в решающих матчах на уровне Тура.
Лидирует по этому показателю американец Джимми Коннорс — 164 финала.