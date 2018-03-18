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13:33 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер обошёл Ивана Лендла по количеству финалов на турнирах АТР

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, победив хорвата Борну Чорича.

Этот матч станет 147-м финалом в карьере швейцарца. Таким образом, Роджер обойдёт американца Ивана Лендла, на счету которого 146 участий в решающих матчах на уровне Тура.

Лидирует по этому показателю американец Джимми Коннорс — 164 финала.

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