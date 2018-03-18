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13:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в Китае

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира серии «Челленджер» в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке одиночного разряда Илья Ивашко, который занимает 148-е место в мировом рейтинге, выиграл в двух сетах у китайского теннисиста Чжан Цзэ (305-й номер рейтинга АТР) — 6:4, 6:2.

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Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

На турнире категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с общим призовым фондом $16 млн сегодня состоятся финальные матчи одиночных разрядов. В состязаниях женщин японка Наоми Осака (44) встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (19), а у мужчин первый номер мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер сыграет с восьмой ракеткой планеты аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

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