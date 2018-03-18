Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира ITF в Казани
261-я ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Елена Рыбакина, выиграла 15-тысячник ITF в Казани.
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261-я ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Елена Рыбакина, выиграла 15-тысячник ITF в Казани.
В финале турнира ITF Рыбакина одолела свою соотечественницу, 18-летнюю Дарью Назаркину, — 6/4, 7/6 (5).
Отметим, что это первый профессиональный титул в карьере Елены.
Также Рыбакина выиграла парные соревнования в Казани — в дуэте с Алёной Фоминой она победила Ксению Лыкину и Анастасию Фролову — 6/4, 1/6, 10:6.