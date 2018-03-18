Индиан-Уэллс. Дарья Касаткина — Наоми Осака. Превью финала

Однако для преданных фанатов тенниса это настоящий финал мечты. В то время как теннис продолжает взрослеть (к примеру, в 2017 года в финале встретились 31-летняя Кузнецова и 30-летняя Веснина), Касаткину и Осаку можно считать дуновением свежего воздуха. Но они не похожи на остальную молодёжь в Туре. Россиянка и японка входят в число самых привлекательных теннисисток в Туре. Каждая обладает своим характером, сочетающим искренность и самокритику. К тому же их стили игры сильно отличаются друг от друга, так что в финале нас ждёт захватывающий матч.

Касаткина превращает вращение мяча в настоящее искусство. Она одинаково хорошо пробивает с форхенда и подрезает мяч с бэкхенда. Мало игроков с двуручным бэкхендом способны с такой лёгкостью подрезать мяч одной рукой. Осака же делает ставку на плоские и мощные удары. Она рано выходит к мячу и бьёт по нему очень сильно снова и снова.

До этой недели у каждой из девушек были серьёзные огрехи в игре: Касаткина часто отсиживалась в обороне и проводила длинные розыгрыши, а вот Осака, напротив, максимально ускоряла игру почти в каждом розыгрыше. Однако в Индиан-Уэллсе каждая показала, что способна улучшить свою игру. Дарья начала активнее использовать форхенд, а Наоми в принципе находится в отличной форме, что позволяет ей быстрее выходить к мячу и бить по нему более эффективно. Благодаря этому за последние десять дней в WTA-Туре произошёл настоящий переворот. Японка обыграла Марию Шарапову, Агнешку Радваньску, Каролину Плишкову и Симону Халеп, а россиянка взяла верх над Слоан Стивенс, Каролин Возняцки, Анжелик Кербер и Винус Уильямс.

Путь Дарьи Касаткиной

Раунд 2: Касаткина — Катержина Синякова — 6/2, 5/2 (отказ)

Раунд 3: Касаткина — Слоан Стивен — 6/4, 6/3

Раунд 4: Касаткина — Каролин Возняцки — 6/4, 7/5

Четвертьфинал: Касаткина — Анжелик Кербер — 6/0, 6/2

Полуфинал: Касаткина — Винус Уильямс — 4/6, 6/4, 7/5.

Путь Наоми Осаки

Раунд 1: Осака — Мария Шарапова — 6/4, 6/4

Раунд 2: Осака — Агнешка Радваньска — 6/4, 6/2

Раунд 3: Осака — Сачия Викери — 6/3, 6/3

Раунд 4: Осака — Мария Саккари — 6/1, 5/7, 6/1

Четвертьфинал: Осака — Каролина Плишкова — 6/2, 6/3

Полуфинал: Осака — Симона Халеп — 6/3, 6/0.