Жереми Шарди: В защите Федерер гораздо слабее и уязвимее

«Я доволен матчем. Я всё делал правильно, хорошо подавал и играл агрессивно, не давал сопернику времени на раздумья. Мне нужно было постоянно атаковать. В защите он гораздо слабее и уязвимее.

Я не боялся его форхенда, но у меня были явные проблемы на приёме. Мы никогда не обсуждаем его подачу. Её очень сложно прочитать. Это очень мощное оружие. Используя одинаковые удары, он может направить мяч куда угодно. Если ты немного задерживаешься с приёмом, он сразу захватывает инициативу.