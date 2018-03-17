Жереми Шарди: В защите Федерер гораздо слабее и уязвимее
Француз Жереми Шарди прокомментировал свой матч против швейцарца Роджера Федерера в
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Француз Жереми Шарди прокомментировал свой матч против швейцарца Роджера Федерера в
«Я доволен матчем. Я всё делал правильно, хорошо подавал и играл агрессивно, не давал сопернику времени на раздумья. Мне нужно было постоянно атаковать. В защите он гораздо слабее и уязвимее.
Я не боялся его форхенда, но у меня были явные проблемы на приёме. Мы никогда не обсуждаем его подачу. Её очень сложно прочитать. Это очень мощное оружие. Используя одинаковые удары, он может направить мяч куда угодно. Если ты немного задерживаешься с приёмом, он сразу захватывает инициативу.
Я очень доволен своим результатом на этом турнире. Все матчи подарили мне уверенность, так что я продолжу наслаждаться своей отличной формой, — приводит слова Шарди Tennis World USA.