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11:06 (мск), источник: ТАСС

Касаткина обыграла Винус Уильямс и вышла в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 17 марта. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Винус Уильямс в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $8 млн).

Источник: AP 2018

20-летняя Касаткина, посеянная на турнире под 20-м номером, обыграла 37-летнюю Уильямс (8) со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. В третьем сете Касаткина уступала в счете американке 4:5 и в гейме 0−30, но затем выиграла 12 из 14 разыгранных очков.

Касаткина и Винус Уильямс в третий раз в карьере играли друг с другом. Первый матч между теннисистками прошел на турнире в новозеландском Окленде в январе 2016 года, победу в нем одержала россиянка. В июне того же года они встретились в третьем круге Уимблдона, который является турниром серии Большого шлема. Тогда победила американка, выиграв решающий третий сет со счетом 10:8.

Пятикратная чемпионка Уимблдона Уильямс стала четвертой теннисисткой, побеждавшей на турнирах Большого шлема, которую обыграла Касаткина на пути к финалу.

В третьем круге она одержала победу над американкой Слоан Стивенс (победительница Открытого чемпионата США 2017 года), в четвертом круге — над датчанкой Каролин Возняцки (победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года) и в четвертьфинале — над немкой Ангелик Кербер (победительница Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США в 2016 году). Возняцки (2), Уильямс (8) и Кербер (10) также входят в первую десятку рейтинга WTA и в прошлом являлись первыми ракетками мира.

Турнир в Индиан-Уэллсе входит в число четырех турниров, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Касаткина впервые в карьере вышла в финал таких соревнований. Россиянка выиграла один турнир за свою карьеру — в американском Чарльстоне в апреле 2017 года.

Финал турнира пройдет в воскресенье.

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