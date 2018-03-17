Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Дель Потро стал последним полуфиналистом теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Аргентинец Хуан Мартин дель Потро пробился в полуфинал теннисного турнира в
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Аргентинец Хуан Мартин дель Потро пробился в полуфинал теннисного турнира в
Дель Потро, получивший от организаторов шестой номер посева, в четвертьфинале обыграл 31-ю ракетку турнира немца Филипа Кольшрайбера — 3:6, 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 7 минут.
Аргентинец в полуфинале сыграет с Милошем Раоничем (Канада, 32).