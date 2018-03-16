Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Шарапова снялась с турнира в Майами
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире категории Premier Mandatory в Майами (США), сообщает
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире категории Premier Mandatory в Майами (США), сообщает
На двух предыдущих соревнованиях в Дохе и
Турнир в Майами пройдёт с 17 марта по 1 апреля. В прошлом году его победительницей стала британская спортсменка Йоханна Конта, которая в финале обыграла датчанку Каролину Возняцки.