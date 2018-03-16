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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова снялась с турнира в Майами

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире категории Premier Mandatory в Майами (США), сообщает пресс-служба турнира. Причиной для такого решения послужила травма левого предплечья.

Источник: AP 2018

На двух предыдущих соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе Шарапова завершала выступление на стадии первого круга. Сначала она уступила румынке Монике Никулеску, а затем — японке Наоми Осаке. Кроме того, Мария после четырёх лет совместного сотрудничества приняла решение расстаться с тренером Свеном Грёнефельдом.

Турнир в Майами пройдёт с 17 марта по 1 апреля. В прошлом году его победительницей стала британская спортсменка Йоханна Конта, которая в финале обыграла датчанку Каролину Возняцки.

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