Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Дарья Касаткина: Мне очень нужен опыт игры с топ-соперницами
Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от встречи с американкой Винус Уильямс в полуфинале турнира в
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от встречи с американкой Винус Уильямс в полуфинале турнира в
«Каждый победный матч — это отдельная, очень трудная, история. Я много играю, чтобы получать так необходимый мне опыт в поединках с сильнейшими соперницами. Если я потеряю концентрацию, начнутся трудности.
Винус — легенда. Это будет очень серьёзная встреча, но мне нужно просто получать удовольствие от игры», — цитирует Дарью