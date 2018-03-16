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19:06 (мск), источник: GoTennis.ru

Дарья Касаткина: Мне очень нужен опыт игры с топ-соперницами

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от встречи с американкой Винус Уильямс в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Каждый победный матч — это отдельная, очень трудная, история. Я много играю, чтобы получать так необходимый мне опыт в поединках с сильнейшими соперницами. Если я потеряю концентрацию, начнутся трудности.

Винус — легенда. Это будет очень серьёзная встреча, но мне нужно просто получать удовольствие от игры», — цитирует Дарью пресс-служба Тура.

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