Российская теннисистка хочет быть как Месси

Дарья Касаткина ассоциирует себя с Месси.



Но говорит, что больше похожа на Иньесту.



Недавно Касаткина пробилась в полуфинал в Индиан-Уэллсе.



Она переиграла в ¼ финала Анжелик Кербер в двух сетах со счетом 6:0, 6:2.



Теперь россиянке предстоит сыграть с самой Винус Вильямс.