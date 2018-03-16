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17:19 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Российская теннисистка хочет быть как Месси

Ей нравится «Барселона».

Источник: РИА "Новости"

Дарья Касаткина ассоциирует себя с Месси.

Но говорит, что больше похожа на Иньесту.

Недавно Касаткина пробилась в полуфинал в Индиан-Уэллсе.

Она переиграла в ¼ финала Анжелик Кербер в двух сетах со счетом 6:0, 6:2.

Теперь россиянке предстоит сыграть с самой Винус Вильямс.

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