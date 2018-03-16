Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Российская теннисистка хочет быть как Месси
Ей нравится «Барселона».
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Ей нравится «Барселона».
Дарья Касаткина ассоциирует себя с Месси.
Но говорит, что больше похожа на Иньесту.
Недавно Касаткина пробилась в полуфинал в
Она переиграла в ¼ финала Анжелик Кербер в двух сетах со счетом 6:0, 6:2.
Теперь россиянке предстоит сыграть с самой Винус Вильямс.