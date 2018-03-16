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13:32 (мск), источник: Р-Спорт

Теннисист Габашвили заявил, что неудачно провел прошлый год из-за мононуклеоза

КАЗАНЬ, 16 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Российский теннисист Теймураз Габашвили, бывшая первая ракетка страны, заявил РИА Новости, что неудачное выступление в прошлом году и в начале 2018-го связано с травмами и заболеванием мононуклеозом.

Источник: РИА "Новости"

Габашвили, который занимал 43-е место в рейтинге ATP в феврале 2016-го, сейчас располагается на 313-й строчке. В четверг он проиграл в полуфинале турнира категории «фьючерс», который проходил в Казани.

«Начиная с Открытого чемпионата Франция, я был весь травмирован. Вроде бы начал хорошо играть после неудачного старта сезона, поднялся по рейтингу, а потом опять получил повреждение. В конце сезона почти все пропустил. Как оказалось, у меня мононуклеоз. Я пытался играть, уставал, не мог понять, в чем дело, и причину не сразу выяснил. Сейчас мне нужна игровая практика, и любые матчи идут на пользу», — сказал Габашвили.

«Ужасное было состояние (в прошлом году). Я не знал, что делать. Не мог на ногах стоять нормально. Я не знал, что происходило — думал, нетренированность какая-то. Проходил тесты в Сочи, но что-то не в порядке было с анализами. И только месяц назад в Испании сказали, что у меня был такой сложный вирус, как мононуклеоз», — отметил спортсмен.

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