Теннисист Габашвили заявил, что неудачно провел прошлый год из-за мононуклеоза

Источник: РИА "Новости"

Габашвили, который занимал 43-е место в рейтинге ATP в феврале 2016-го, сейчас располагается на 313-й строчке. В четверг он проиграл в полуфинале турнира категории «фьючерс», который проходил в Казани.

«Начиная с Открытого чемпионата Франция, я был весь травмирован. Вроде бы начал хорошо играть после неудачного старта сезона, поднялся по рейтингу, а потом опять получил повреждение. В конце сезона почти все пропустил. Как оказалось, у меня мононуклеоз. Я пытался играть, уставал, не мог понять, в чем дело, и причину не сразу выяснил. Сейчас мне нужна игровая практика, и любые матчи идут на пользу», — сказал Габашвили.