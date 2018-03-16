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10:51 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер останется лидером рейтинга по итогам турнира в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал полуфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв корейца Хёна Чона.

Таким образом, швейцарец сохранит за собой звание первой ракетки мира по итогам данных соревнований, сообщает пресс-служба АТР.

Напомним, что за выход в финал турнира BNP Paribas Open Федерер сыграет с хорватом Борной Чоричем.

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