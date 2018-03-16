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Роджер Федерер останется лидером рейтинга по итогам турнира в Индиан-Уэллсе
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал полуфиналистом «Мастерса» в
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал полуфиналистом «Мастерса» в
Таким образом, швейцарец сохранит за собой звание первой ракетки мира по итогам данных соревнований, сообщает
Напомним, что за выход в финал турнира BNP Paribas Open Федерер сыграет с хорватом Борной Чоричем.