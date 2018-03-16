Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Томми Хаас официально объявил о завершении карьеры
Директор турнира в
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Директор турнира в
«Думаю, что могу считать себя счастливым человеком, ведь мне удалось профессионально играть в теннис в течение более двух десятков лет.
Благодаря спорту я подружился со многими людьми, посетил множество стран и испытал невероятные эмоции. Теннис научил меня преодолевать трудности.
Благодарен моей семье за любовь и поддержку, которые они мне оказывали все эти годы. И, конечно же, отдельное спасибо болельщикам, — приводит слова Томми
Отметим, что за время карьеры Хаас одержал 569 побед и завоевал 15 титулов.