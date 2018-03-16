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10:48 (мск), источник: GoTennis.ru

Томми Хаас официально объявил о завершении карьеры

Директор турнира в Индиан-Уэллсе, экс-вторая ракетка мира Томми Хаас, официально объявил о завершении карьеры игрока.

«Думаю, что могу считать себя счастливым человеком, ведь мне удалось профессионально играть в теннис в течение более двух десятков лет.

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Благодаря спорту я подружился со многими людьми, посетил множество стран и испытал невероятные эмоции. Теннис научил меня преодолевать трудности.

Благодарен моей семье за любовь и поддержку, которые они мне оказывали все эти годы. И, конечно же, отдельное спасибо болельщикам, — приводит слова Томми пресс-служба АТР.

Отметим, что за время карьеры Хаас одержал 569 побед и завоевал 15 титулов.

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