Томми Хаас официально объявил о завершении карьеры

«Думаю, что могу считать себя счастливым человеком, ведь мне удалось профессионально играть в теннис в течение более двух десятков лет.

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Благодаря спорту я подружился со многими людьми, посетил множество стран и испытал невероятные эмоции. Теннис научил меня преодолевать трудности.

Благодарен моей семье за любовь и поддержку, которые они мне оказывали все эти годы. И, конечно же, отдельное спасибо болельщикам, — приводит слова Томми пресс-служба АТР.