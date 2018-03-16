Индиан-Уэллс. Кевин Андерсон не справился с Борной Чоричем

За 2 часа 22 минуты поединка девятый номер рейтинга АТР, 31-летний Андерсон, трижды брал подачу соперника, сделал 16 эйсов и четыре двойные ошибки. 21-летний Борна, занимающий 49-ю позицию мировой классификации, записал в свой актив два брейка и четыре эйса, пять раз ошибившись при подаче.