Индиан-Уэллс. Кевин Андерсон не справился с Борной Чоричем

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб
Химки
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз4
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Йокерит
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз1
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс6
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс3
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз2
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс3
Вашингтон Кэпиталз7
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз3
Коламбус Блю Джэкетс5
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Эйбар
Футбол. Еврокубки
15.03
Лион2
ЦСКА3
Футбол. Еврокубки
15.03
Зальцбург0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
15.03
Арсенал3
Милан1
Все события
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
Лавров: Британии придется ответить за обман
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
«Колорадо» победил «Сент-Луис», Варламов признан первой звездой
Биатлонистка из РФ стала семикратной паралимпийской чемпионкой
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
10:47 (мск), источник: GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Кевин Андерсон не справился с Борной Чоричем

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон не смог преодолеть барьер ¼ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, проиграв в трёх сетах хорвату Борне Чоричу, — 6/2, 4/6, 6/7 (3).

За 2 часа 22 минуты поединка девятый номер рейтинга АТР, 31-летний Андерсон, трижды брал подачу соперника, сделал 16 эйсов и четыре двойные ошибки. 21-летний Борна, занимающий 49-ю позицию мировой классификации, записал в свой актив два брейка и четыре эйса, пять раз ошибившись при подаче.

В полуфинале турнира BNP Paribas Open Чорич померится силами со швейцарцем Роджером Федерером.

Индиан-Уэллс. Никому не удалось завоевать бонус в один миллион долларов
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ
Футболист ЦСКА номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
«Колорадо» победил «Сент-Луис», Варламов признан первой звездой
Биатлонистка из РФ стала семикратной паралимпийской чемпионкой
«Вашингтон» победил «Айлендерс», Кузнецов сделал три передачи
Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Сборная России пожелала скорейшего выздоровления Кокорину
Спорт-Экспресс
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь