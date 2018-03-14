Ферейра посчитал, что мальчик медленно подает мячи
Роджер Федерер: Хотел бы сыграть пятисетовый грунтовый матч с Надалем
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от грядущего сезона.
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от грядущего сезона.
«Не знаю, окажет ли мой бэкхенд
Если я
Но, конечно, я бы хотел провести пятисетовый грунтовый матч с Надалем. Мне это интересно. Но я не говорю, что у меня были бы классные шансы. Он всегда будет лучшим грунтовиком в истории», — цитирует Федерера Tennis World.