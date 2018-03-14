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14 марта, источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: Хотел бы сыграть пятисетовый грунтовый матч с Надалем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от грядущего сезона.

«Не знаю, окажет ли мой бэкхенд какое-то влияние на противостояние с Рафой. На грунте всё зависит от другого. На этом покрытии Надаль по-прежнему двигается лучше всех.

Если я всё-таки буду играть на грунте, состояние Рафы или Новака не будет иметь значение. Только моё здоровье и советы команды.

Но, конечно, я бы хотел провести пятисетовый грунтовый матч с Надалем. Мне это интересно. Но я не говорю, что у меня были бы классные шансы. Он всегда будет лучшим грунтовиком в истории», — цитирует Федерера Tennis World.

Роджер Федерер: Хотел бы сыграть пятисетовый грунтовый матч с Надалем
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