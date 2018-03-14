Веснина по итогам турнира в Индиан-Уэллсе выпадет из топ-40

31-летняя спортсменка завершила выступление на стадии третьего круга, уступив представительнице Германии Анжелике Кербер (10). По итогам турнира Веснина окажется за пределами топ-40 мирового рейтинга.



19 марта первой ракеткой России станет 20-летняя Дарья Касаткина, которая сейчас занимает промежуточное 15-е место в мировой классификации. В четвертьфинале турнира уроженка Тольятти встретится с Кербер, которая по ходу дистанции обыграла не только Веснину, но и Екатерину Макарову.