Испанский брат, бельгийский химик, быстрый швед. Кто тренирует российских теннисисток?

Источник: Спорт-Экспресс

Светлана КУЗНЕЦОВА — Карлос МАРТИНЕС (Испания)

Этот тандем существует так давно и настолько гармоничен, что уже сложно вспомнить, что у Светланы Кузнецовой когда-то были другие тренеры — Стефан Ортега, Ольга Морозова, Лариса Савченко, Карлос Куадрадо и так далее. С Мартинесом Кузнецова сотрудничает с конца 2012 года, и наставник и ученица регулярно обмениваются положительными отзывами друг о друге.

Она говорит, что он для нее как брат, самый близкий человек из тех, кто не является членом семьи, и что он зачастую верит в нее больше, чем она сама. А он утверждает, что, если потребуется, будет тренировать ее бесплатно, что она — единственная в мире, кто умеет на корте абсолютно все, и что ей по силам снова стать первой ракеткой мира.

Карлос шутит, что проводит со Светланой намного больше времени, чем с собственной женой. Он рядом с ней и на австралийской жаре, и под московским снегопадом, а лучше всего об их работе говорят результаты, показанные Кузнецовой в последние пару сезонов. В частности, возвращение в Top-10.

Дарья КАСАТКИНА — Филипп ДАЕС (Бельгия)

Она называет его «позитивным человеком и отличным мотиватором», он ее — «дикой лошадкой, способной поскакать в любую сторону». Он взрывает информационное пространство эпичным монологом на корте в Дубае, она одну за другой обыгрывает чемпионок турниров «Большого шлема».

Касаткина недолго сотрудничала с Даесом в юности, и именно к нему решила обратиться, когда прошлой осенью после трех лет рассталась с Владимиром Платеником. Даес прежде тренировал своих соотечественников-мужчин — Стива Дарсиса, Ксавье Малисса и Оливье Рохуса, а также работал в академии Жюстин Энен и курировал подготовку Марины Заневской — украинки, сменившей гражданство на бельгийское.

Первым совместным турниром Касаткиной и Даеса стал «Кубок Кремля"-2017, где Дарья дошла до финала. Начало нынешнего сезона сложилось для 20-летней теннисистки не лучшим образом, но в феврале все пошло в гору — она стала полуфиналисткой турнира в Санкт-Петебруге и финалисткой в Дубае, где в двух матчах отыгрывалась с матчболов. На следующей неделе Касаткина станет первой ракеткой России.

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА — Симон ГОФФЕН (Бельгия)

Если фамилия бельгийского специалиста кажется вам знакомой, не удивляйтесь. Симон — старший брат и бывший тренер Давида Гоффена, игрока Top-10 и финалиста итогового турнира прошлого года. Однажды Симон решил, что работать с родственником — это не лучшая идея, передал брата другому наставнику, а сам взялся тренировать немку Андреа Петкович. Сотрудничество с ней длилось около года, а перед началом сезона-2017 сложился их тандем с Павлюченковой.

«Мне кажется, у нас с ним какая-то химия в отношениях “игрок — тренер”, — говорила Павлюченкова год назад. — Он находит для меня какие-то простые слова. В общем, хороший у нас с ним получился союз».

Прошлый сезон для россиянки и бельгийского тренера получился удачным: Павлюченкова дошла до четвертьфинала Australian Open, завоевала титулы в Монтеррее, Рабате и Гонконге и поднялась с 28-го на близкое к рекордному 15-е место в рейтинге WTA. 2018-й пока складывается труднее — в активе Павлюченковой всего один выигранный матч из шести. Но сам Гоффен говорил, что для него в работе с Анастасией главное — умение выходить из трудных ситуаций и стабильность.

Елена ВЕСНИНА — Дмитрий ТУРСУНОВ

По окончании успешного прошлого сезона Елена Веснина освободила из своей команды отца большого семейства Андрея Чеснокова, объяснив это тем, что ей нужен тренер, который сможет ездить с ней по турнирам постоянно. Так к папе Сергею Веснину, в которого, как известно, регулярно летят все шишки, присоединился Дмитрий Турсунов, еще в прошлом сезоне сам игравший на профессиональном уровне и официально не объявлявший о завершении карьеры.

Теннисистка рассказывает, что новый наставник отличается от других необычным видением и старается привить подопечной «мальчишеский» стиль игры — быстрее двигаться по корту, резче и мощнее бить по мячу. «Конечно, это не легко, — констатирует Веснина. — И нужно время, чтобы изменения начали работать. Но я уверена, что наша работа обязательно даст плоды.

Екатерина МАКАРОВА — Томас ХОГСТЕДТ (Швеция)

Макарова долгие годы тренировалась под руководством соотечественницы Евгении Манюковой, но прошлой весной их сотрудничество подошло к концу. Какое-то время теннисистка ездила по турнирам только со спарринг-партнером Антоном Зайцевым, потом пробовала работать с тестем Энди Маррэя Найджелом Сирзом, а осенью договорилась с Томасом Хогстедтом.

Шведского специалиста называют тем, кто научил Марию Шарапову играть на грунте. С ним экс-первая ракетка мира выиграла свой первый Roland Garros в 2012-м, супертурнир в Индиан-Уэллсе в 2013-м и вернулась в Top-10 после операции на плече.

После Уимблдона-2013 Шарапова и Хогстедт расстались. С тех пор швед успел потренировать Мэдисон Кис, Эжени Бушар и Каролин Возняцки, а теперь помогает оттачивать мастерство Екатерине Макаровой.

Россиянка, которой в июне исполнится 30, и раньше была весьма закрытой, а пригласив в команду серьезного специалиста вообще, мало что рассказывает о себе. «У него совсем другое видение. Он иностранец, возможно, это непривычно для меня, но мне это интересно, много всего нового. Мы с ним работаем над быстрой игрой», — сказала Макарова в феврале в Санкт-Петербурге. И это все что удалось узнать от нее о первых месяцах работы с Хогстедтом.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА — Евгений АЛЕКСАНДРОВ, Петр КРАЛЕРТ (Чехия)

Екатерина Александрова уже 11 лет живет в Чехии. У нее есть чешский тренер — Петр Кралерт, но он работает с ней только дома — в Праге, на турниры, по договоренности с теннисисткой и ее семьей, он не выезжает. Там Екатерину сопровождает папа.

«Он путешествует со мной по всем турнирам. Папа всю жизнь посвятил спорту и является большим фанатом тенниса. Он может бесконечно смотреть теннис, говорить о нем. Собирает всю информацию и знает столько, сколько не знаю даже я, — рассказывала Александрова. — Конечно, непросто совмещать рабочие отношения и семейные. Иногда на корте проявляется личное, а дома всплывает теннис, но мы смогли найти компромисс».

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА — Бенджамин ЭБРАХИМЗАДЕ (Германия)

Наталья Вихлянцева выросла в Волгограде, где ее наставником был Евгений Дрожжин. Последние пару лет теннисистка оттачивает мастерство в академии Патрика Муратоглу. Она рассказывает, что сам основатель школы, являющийся тренером-консультантом Серены Уильямс, время от времени приходит на ее занятия. Там же она познакомилась с Бенджамином Эбрахимзаде, который теперь является ее личным наставником.