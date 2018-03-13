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21:44 (мск), источник: GoTennis.ru

Касаткина и Скьявоне выступят на соревнованиях в Боготе

Стал известен заявочный список соревнований в Боготе, которые пройдут с 9 по 15 апреля.

Лидером посева стала россиянка Дарья Касаткина. Помимо неё Россию будет представлять Евгения Родина.

Также в заявку попали итальянки Фраческа Скьявоне и Сара Эррани, канадка Эжени Бушар, полька Магда Линетт.

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