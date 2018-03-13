Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Чхун Хён победил Бердыха в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Представитель Южной Кореи Чхун Хён (23) вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс-1000» в
Представитель Южной Кореи Чхун Хён (23) вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс-1000» в
Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Чхун Хён 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5
За выход в четвертьфинал соревнований в