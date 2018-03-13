Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Винус Уильямс переиграла Серену Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе
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Победу в двух сетах одержала Винус — 6:3, 6:4. Этот очный матч стал 28-м в истории противостояния американских теннисисток. До этой игры Серена одержала 17 побед, Винус — 11.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут 16 секунд. За это время Винус Уильямс (8) 6 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и выиграла 4
В четвёртом круге турнира в