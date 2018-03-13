Винус Уильямс переиграла Серену Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе

Победу в двух сетах одержала Винус — 6:3, 6:4. Этот очный матч стал 28-м в истории противостояния американских теннисисток. До этой игры Серена одержала 17 побед, Винус — 11.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут 16 секунд. За это время Винус Уильямс (8) 6 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и выиграла 4 брейк-пойнта. Серена Уильямс записала на свой счёт 4 эйса, 3 двойных ошибки и 2 брейк-пойнта.