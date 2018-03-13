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09:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Винус Уильямс переиграла Серену Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе завершился матч третьего круга женского турнира, в котором встречались сёстры Винус и Серена Уильямс.

Победу в двух сетах одержала Винус — 6:3, 6:4. Этот очный матч стал 28-м в истории противостояния американских теннисисток. До этой игры Серена одержала 17 побед, Винус — 11.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут 16 секунд. За это время Винус Уильямс (8) 6 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и выиграла 4 брейк-пойнта. Серена Уильямс записала на свой счёт 4 эйса, 3 двойных ошибки и 2 брейк-пойнта.

В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе Винус Уильямс встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой.

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