Медведев проиграл Карреньо-Бусте в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе

Матч продолжался 1 час 30 минут. Медведев четырёжды за матч уступил свою подачу, позволив сопернику реализовать 4 брейк-пойнта из 8. На подаче испанца Медведев имел множество возможностей перевернуть ход игры, но сумел реализовать лишь 1 брейк-пойнт из 12.