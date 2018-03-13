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08:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев проиграл Карреньо-Бусте в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев в матче третьего круга на турнире «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте (11) со счётом 1:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Медведев четырёжды за матч уступил свою подачу, позволив сопернику реализовать 4 брейк-пойнта из 8. На подаче испанца Медведев имел множество возможностей перевернуть ход игры, но сумел реализовать лишь 1 брейк-пойнт из 12.

В четвёртом круге соперником Карреньо-Бусты станет победитель пары Николас Кикер (Аргентина) — Кевин Андерсон (ЮАР, 7).

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