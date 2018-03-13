Хоккеист СКА вывел на лёд маленькую дочь. Девочка уже в 3 года становится на коньки.
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянин Даниил Медведев в матче третьего круга на турнире «Мастерс 1000» в
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Россиянин Даниил Медведев в матче третьего круга на турнире «Мастерс 1000» в
Матч продолжался 1 час 30 минут. Медведев четырёжды за матч уступил свою подачу, позволив сопернику реализовать 4
В четвёртом круге соперником