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Надаль, Димитров, Тим, Гоффен, Хачанов сыграют на турнире ATP 500 в Барселоне
Стал известен заявочный список турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания).
Стал известен заявочный список турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания).
Список участников приводит официальный сайт соревнований.
Возглавляет заявочный лист действующий чемпион турнира, Рафаэль Надаль. Также в Барселону подали заявки Григор Димитров, Доминик Тим, Давид Гоффен, Кевин Андерсон, Пабло