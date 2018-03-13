Надаль, Димитров, Тим, Гоффен, Хачанов сыграют на турнире ATP 500 в Барселоне

Список участников приводит официальный сайт соревнований.



Возглавляет заявочный лист действующий чемпион турнира, Рафаэль Надаль. Также в Барселону подали заявки Григор Димитров, Доминик Тим, Давид Гоффен, Кевин Андерсон, Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста-Агут, Альберт Рамос, Кайл Эдмунд, Кей Нисикори, Фелисьяно Лопес, Давид Феррер. Также отметим Ришара Гаске и Бенуа Пэра. Должны сыграть на турнире и испанские ветерены — Томми Робредо и Николас Альмагро, находящиеся во второй сотне рейтинг-листа. Из россиян в Барселону заявлен Карен Хачанов.