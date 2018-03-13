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01:12 (мск), источник: GoTennis.ru

Софья Жук выбыла из борьбы на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Софья Жук не смогла преодолеть барьер третьего раунда соревнований в Индиан-Уэллсе, проиграв в двух сетах американке Даниэль Роуз Коллинз, — 4/6, 4/6.

За 1 час 36 минут поединка 136-я ракетка мира, 18-летняя Жук, дважды брала подачу соперницы, совершила один эйс и три двойные ошибки. 24-летняя Даниэль, занимающая 117-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала четыре брейк-пойнта и дважды ошибалась при подаче. Американка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 4:0.

В четвёртом круге турнира BNP Paribas Open Роуз Коллинз померится силами либо с испанкой Карлой Суарес Наварро, либо с украинкой Элиной Свитолиной.

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