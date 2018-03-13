Софья Жук выбыла из борьбы на турнире в Индиан-Уэллсе

За 1 час 36 минут поединка 136-я ракетка мира, 18-летняя Жук, дважды брала подачу соперницы, совершила один эйс и три двойные ошибки. 24-летняя Даниэль, занимающая 117-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала четыре брейк-пойнта и дважды ошибалась при подаче. Американка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 4:0.