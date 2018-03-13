Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Софья Жук выбыла из борьбы на турнире в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Софья Жук не смогла преодолеть барьер третьего раунда соревнований в
Российская теннисистка Софья Жук не смогла преодолеть барьер третьего раунда соревнований в
За 1 час 36 минут поединка 136-я ракетка мира, 18-летняя Жук, дважды брала подачу соперницы, совершила один эйс и три двойные ошибки. 24-летняя Даниэль, занимающая 117-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала четыре
В четвёртом круге турнира BNP Paribas Open Роуз Коллинз померится силами либо с испанкой Карлой Суарес Наварро, либо с украинкой Элиной Свитолиной.