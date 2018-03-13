Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Юлия Ковальчук пришла в форму через пять месяцев после родов
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Рейнджерс1
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия Флайерз0
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз1
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус Блю Джэкетс2
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
12.03
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
12.03
Алавес1
Бетис3
Футбол. Зарубежный
12.03
Вердер3
Кельн1
Хоккей. КХЛ
12.03
Металлург Мг3
Автомобилист1
Футбол. Премьер-лига
12.03
Урал0
Локомотив М2
Хоккей. КХЛ
12.03
Авангард3
Салават Юлаев2
Все события
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
00:57 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер продолжает защиту титула на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер третьего раунда турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах серба Филипа Крайиновича, — 6/2, 6/1.

Матч продлился 58 минут. Первая ракетка мира, 36-летний Роджер, записал в свой актив пять брейков и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. 26-летний Крайинович, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника и допустил четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В 1/8 финала соревнований BNP Paribas Open Федерер сразится с французом Жереми Шарди.

Индиан-Уэллс. Елена Веснина потерпела поражение от Анжелик Кербер
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Главный матч для Моуринью. Месси или Азар? Анонс ЛЧ
«Манчестер Сити» одолел «Сток Сити» благодаря дублю Д. Сильвы
Главный тренер Бразилии выдумал «ритмисту». И это не Неймар
Новости
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь