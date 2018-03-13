Роджер Федерер продолжает защиту титула на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Матч продлился 58 минут. Первая ракетка мира, 36-летний Роджер, записал в свой актив пять брейков и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. 26-летний Крайинович, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника и допустил четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.