Александра Саснович не прошла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня белоруска, занимающая 49-е место в мировом рейтинге, встречалась со второй ракеткой планеты Каролин Возняцки из Дании и повела в первом сете 4:1 с тремя брейками. Затем Александра потеряла игровой ритм, допустила много ошибок и соперница, выиграв 5 геймов подряд, победила в первой партии — 6:4. Второй сет Саснович провела очень собранно и выиграла его со счетом 6:2. Решающая партия получилась упорной, но в итоге удача была на стороне Возняцки — 6:3. До этого Саснович победила польскую теннисистку Магду Линетт (5:7, 7:6, 7:6) и эстонку Анетт Контавейт (6:2, 6:4).