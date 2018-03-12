Вернется ли Шарапова к Шарапову? Кто станет новым тренером Марии

Источник: Советский спорт

Мария Шарапова на старте турнира в Индиан-Уэлсе проиграла свой третий матч подряд, после чего рассталась с тренером — Свен Гренфельд покинул команду россиянки. Кто может его заменить?

ВАРИАНТ № 1. ВОЗВРАЩЕНИЕ К БЫВШЕМУ

За долгую карьеру у Маши было несколько личных тренеров. И лучшим из них я считаю Хогстедта. Томас действительно поменял игру Шараповой. Привнес в нее много нового. Он скорректировал слабые места, помог усилить любимые удары — ведя даже козыри надо улучшать! При шведе Мария стала чаще ходить к сетке, немного изменила подачу, стала гораздо лучше выглядеть на грунте и, в итоге, выиграла свой первый «Ролан Гаррос», собрав карьерный «Большой шлем» в 2012 году. Но, как писала сама Маша в своей автобиографии, в какой-то момент он стал сильно ее раздражать в личном плане. Вплоть до того, что она почти не выносила его за пределами корта. Собственно, это и привело к расставанию. Вряд ли Шарапова захочет снова войти в эту реку и возобновить работу с Хогстедтом.

Был еще Роберт Лансдорп. Вот уж реально крутой дедушка! Опять же, Мария об этом писала — как сильно он повлиял на ее игру в начале карьеры. Но сам принцип работы Роберта — монотонное отбивание мячиков — сейчас Шараповой не подойдет. Маша — состоявший игрок. Я, в принципе, не представляю, чему еще ее можно научить в теннисе. Она и так все умеет. Усилить физику? Это работа тренера по ОФП (которого перед началом сезона Мария, кстати, тоже поменяла). Сейчас ей нужен человек, который сможет зарядить ее эмоционально. Лансдорп — не из этой категории.

Майкл Джойс? Он, по сути, был спарринг-партнером. Просто неплохо играл с Юрием Шараповым и в свое время грамотно дополнил команду Марии. Реально — это не тот человек, который может как-то исправить ситуацию.

В общем, не думаю, что Шарапова вернется к кому-то из прежних личных тренеров.

ВАРИАНТ № 2. А МОЖЕТ, СНОВА — ПАПА?

Юрий давно отстранился от команды Марии. Он не ездит с ней по турнирам, смотрит матчи из дома, и мы уже не вспомним, когда видели его последний раз. К Шарапову можно относиться по-разному, но нельзя отрицать — он именно тот человек, который сделал свою дочь топ-игроком. Без него бы никакого кино не было.

Это Юрий привил ей железный характер. Стойкость. Спортивную дерзость. Он умел настраивать ее так, что Маша выходила на корт — и разрывала соперницу, будто та отняла последний кусок хлеба у ее мамы! Шарапов всегда подбирал верные слова. Он мог зарядить Марию, как никто другой в этом мире. Со стороны это порой звучало грубо, некрасиво — но ведь давало результат! А в спорте результат — это главное.

Но одно дело — начало карьеры. Маша была ребенком, попав в элиту. Во многом — благодаря отцу. Однако время идет, и люди меняются. Девочка становится девушкой, потом превращается в женщину. Тот подход, который работал, когда Шараповой было 17 лет, не обязательно сработает теперь — когда ей 30. В свое время Мария и Юрий решили — им нужны перемены. В том числе — в своих отношениях. Что будет лучше, если Шарапов перестанет быть отцом-тренером, а станет просто отцом. И Маша сможет дальше развиваться сама. Похоже, это было верное решение.

Так стоит ли возвращаться к истокам?

Мне лично кажется: это было бы интересно — если бы Юрий вновь возглавил команду Марии! Повторюсь — Машу не нужно учить чему-то новому в теннисном плане. Ей нужен человек, который зарядит ее эмоционально. Поможет обрести былую дерзость. Зажжет огонек в ее глазах. Который, признаем, потух. Это видно — Шарапова больше не получает удовольствия на корте. Какое тут удовольствие с такой кошмарной игрой? Одна суета и морока! Теоретически, Юрий знает, как это сделать. Как подстегнуть свою дочь. Но сработает ли это так, как работало 15 лет назад?

Сомневаюсь.

ВАРИАНТ № 3. ТРЕНЕР-ЗВЕЗДА

Скорее всего, будет так — агентство Марии подберет ей тренера с именем. Американцы падки на такие вещи. Чтобы персона была медийной, с заслугами, с крутым послужным списком. Желательно — чтобы это был звездный в прошлом игрок. При этом успевший в роли тренера поработать с другими звездами — нынешними. Тут, правда, важно учесть — он должен подходить по характеру. Мы ведь помним, как внезапно и быстро закончилась работа Марии с Джимми Коннорсом.

Психология в такой ситуации — самый главный момент!

Есть ряд крутых тренеров — вот именно тренеров. Не игроков, не звезд, а специалистов, способных поставить игру, развить сильные стороны. Пример — Антонио ван Грихен. Бывший тренер Виктории Азаренки. Это он сделал Вику топ-игроком. Теннисисткой без слабых мест в принципе! Методично, упорно, настойчиво, он шаг за шагом менял ее игру. В итоге Азаренка выиграла Australian Open и возглавила рейтинг. Но ван Грихен — тренер жесткий. С тяжелым характером. Подойдет ли такой специалист Марии? Скорее — нет.

И есть, например, Иван Лендл. Легенда тенниса. Супертитулованный игрок! При том — четыре года отработал личным тренером у Энди Маррея. Возможно — идеальный кандидат. На бумаге. На деле — опять же, все упрется в психологию. Сможет ли он Шарапову эмоционально зарядить? Сойдутся ли они характерами? Будет ли ей с ним комфортно?

Со Свеном Гренфельдом — было. Как тренер он — весьма посредственный специалист. Но с Машей их тандем сложился. Он умел ее мотивировать, умел создать нужную атмосферу вокруг рабочего процесса. И за счет этого продержался в качестве тренера Шараповой четыре года. Пока не настала пора расставаться.

Скорее, Маше нужен новый Свен. Не так важно, что он умеет, как тренер. Важно, чтобы помог ей встряхнуться. Помог снова почувствовать страсть и азарт. Чтобы вернул желание играть — и «разрывать» соперниц на корте! А как зовут этого Свена — не важно.