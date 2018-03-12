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Индиан-Уэллс. Каролин Гарсия взяла верх над Дарьей Гавриловой
Французская теннисистка Каролин Гарсия преодолела барьер третьего раунда турнира в
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Французская теннисистка Каролин Гарсия преодолела барьер третьего раунда турнира в
Матч продлился 1 час 56 минут. Седьмая ракетка мира, 24-летняя Каролин, сделала пять брейков и три эйса, трижды ошибившись при подаче. Её ровесница Гаврилова, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, три раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и восемь двойных ошибок. Француженка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:5.
В 1/8 финала соревнований BNP Paribas Open Гарсия сыграет либо с россиянкой Еленой Весниной, либо с немкой Анжелик Кербер.