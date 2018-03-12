Индиан-Уэллс. Каролин Гарсия взяла верх над Дарьей Гавриловой

Матч продлился 1 час 56 минут. Седьмая ракетка мира, 24-летняя Каролин, сделала пять брейков и три эйса, трижды ошибившись при подаче. Её ровесница Гаврилова, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, три раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и восемь двойных ошибок. Француженка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:5.