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12 марта, источник: GoTennis.ru

Серена Уильямс: Всегда восхищалась Винус не только на корте, но и вне его

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от поединка со своей сестрой Винус в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

«В зависимости от того, на какой стадии ты играешь с Винус, сценарий матча может быть абсолютно разным. Мы обе могли рассчитывать на выход в следующий раунд, но одной из нас придётся покинуть соревнования уже сейчас. Разумеется, я с радостью сыграла бы с сестрой на более поздней стадии.

В минувшем сезоне я не посмотрела полностью ни одной игры с участием Винус, слишком сильно волновалась. Когда она ошибается, маленькая часть меня будто бы умирает. Впрочем, я считаю, что сейчас она выступает намного лучше, чем раньше. Всегда восхищалась ею как на корте, так и за его пределами, — приводит слова Уильямс Tennis World.

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