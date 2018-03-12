Серена Уильямс: Всегда восхищалась Винус не только на корте, но и вне его

«В зависимости от того, на какой стадии ты играешь с Винус, сценарий матча может быть абсолютно разным. Мы обе могли рассчитывать на выход в следующий раунд, но одной из нас придётся покинуть соревнования уже сейчас. Разумеется, я с радостью сыграла бы с сестрой на более поздней стадии.

В минувшем сезоне я не посмотрела полностью ни одной игры с участием Винус, слишком сильно волновалась. Когда она ошибается, маленькая часть меня будто бы умирает. Впрочем, я считаю, что сейчас она выступает намного лучше, чем раньше. Всегда восхищалась ею как на корте, так и за его пределами, — приводит слова Уильямс Tennis World.