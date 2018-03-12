Свободное падение. Почему Зверев скатывается всё ниже и ниже?

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Большие авансы

«Будущая первая ракетка мира». «Многократный чемпион «Шлемов». «Новая звезда мужского тенниса». Какими эпитетами только не награждали Александра Зверева. Чего только стоят слова Рафаэля Надаля: «Он абсолютно сформировавшийся теннисист. У меня нет никаких сомнений, что он будущее нашего спорта», — говорил знаменитый испанец в начале 2017-го. А специалисты, конечно, следят за карьерой немца уже как минимум лет пять. Более полугода он занимал первое место в юниорском рейтинге, выиграл Australian Open-2014 среди юношей и в том же сезоне громко заявил о себе уже на взрослом уровне и дошёл до полуфинала домашнего турнира ATP500 в Гамбурге. И всё это в возрасте 17 лет.

В 2015-м он уже вошёл в сотню, в 2016-м завоевал первый титул и забрался в топ-20, а в 2017-м совершил настоящий прорыв: победил на пяти турнирах и стал третьей ракеткой мира. Очень быстро из восходящей звёздочки Александр превратился в полноценную звезду, но в этом сезоне он пока только разочаровывает своих поклонников. В 2018-м в ATP немец выиграл всего шесть матчей из 10. На «Мастерсе-1000» в Индиан-Уэллсе он проиграл уже в первой встрече, да и как: ведя 4:1 и имея брейк-пойнт на счёт 5:1 в третьем сете, Зверев отдал пять геймов кряду и уступил португальцу Жоау Соузе. Очевидно, что Александр попал в яму, прежде всего психологическую.

Провальные «Шлемы»

«В прошлом сезоне я показал, что могу побеждать лучших. Не хочу показаться самоуверенным, но я не просто так стал четвёртой ракеткой мира. Я упорно работаю. Хочу в этом году добиться прогресса на Grand Slam», — говорил Зверев в начале января. Казалось, что не добиться прогресса на «Шлемах» будет невозможно, потому что на этих соревнованиях Александр для игрока его статуса играет непозволительно плохо: ни одного четвертьфинала и всего один четвёртый круг. Но и в Мельбурне Зверев снова провалился, уступив уже в третьем раунде, а ещё получил обидный щелчок по носу в виде «баранки» в пятой партии матча с Чхун Хёном.

Почему он так плохо играет на самых главных турнирах? Неужели ему не хватает «физики»? «Дело точно не в этом. С 2014 года я набрал больше 16 килограмм — и это чистая мышечная масса. Я стал быстрее и сильнее. Я просто слишком сильно давлю на себя именно на “Шлемах”, потому что очень хочу выступить успешно», — объяснил Александр. Решение этой проблемы, видимо, станет главной задачей для его нового тренера. В конце февраля стало известно, что Зверев прекратил работу с Хуаном-Карлосом Ферреро, который тренировал его с лета 2017 года.

Скандальное расставание с Ферреро

Обычно расставание игрока и тренера проходит по стандартному и скучному сценарию. Обе стороны как правило одновременно публикуют заявления, в которых благодарят друг друга за совместное сотрудничество и желают удачи в будущем. Однако на сей раз всё пошло не так. Появилась неофициальная информация, согласно которой Ферреро хотел, чтобы его подопечный вёл себя профессионально не только на корте, но и вне его, в то время как Александр был уверен, что в подобных ограничениях нет необходимости. Позднее оба участника конфликта подтвердили, что в команде не всё было гладко.

Хуан-Карлос утверждал, что он просил уважения и дисциплины от Зверева. «Я хотел, чтобы он был немного пунктуальнее. Говорил, нехорошо каждый раз опаздывать на тренировку на 20−30 минут. Первые месяцы он был почтительным, но когда обрёл уверенность в себе, то перестал уважать руководящие принципы, которые я обозначил вначале». Зверев же ответил, что проблема именно в Ферреро — дескать, именно он внёс раздор в команду. «Я ссорюсь и с отцом, но продолжаю с ним работать. Ферреро в какой-то момент проявил неуважение ко всем. По этой причине я и решил, что надо прекратить сотрудничество». При этом немец опроверг информацию, что он опаздывал на тренировки.

Беккер желает удачи, но тренировать Зверева не станет

Кто же будет новым наставником Александра? Судя по его игре и результатам, находить тренера нужно как можно быстрее. Например, в Майами ему надо защищать четвертьфинал. Зверев уже опустился с третьей позиции на пятую, и это падение может продолжиться и дальше. Уже точно известно, что Борис Беккер не станет вытягивать своего соотечественника со дна. «Мне нравится Зверев, у него огромный талант. Я занимаю должность главы мужского тенниса в Германии и чувствую себя превосходно в этой роли», — заявил Беккер, который в сентябре прошлого года утверждал, что Александр завоюет «Шлем» в текущем сезоне. Сейчас поверить в это невозможно.

В Калифорнии в боксе теннисиста сидели его отец, Александр Зверев-старший, и спарринг-партнёр. Конечно, они поддерживали и подбадривали Александра, но сейчас ему нужно нечто большее. При этом внешне Зверев выглядит довольно спокойно. Если в Австралии он вдребезги разбивал ракетки, то здесь особых негативных эмоций мы не увидели. Наоборот, в одном из моментов Александр аккуратно поднял с корта стрекозу и на ракетке отнёс её к цветам. Публика встретила это проявление нежности аплодисментами.

Низкая активность в соцсетях

В отличие от многих игроков его возраста, Александр не так много времени проводит в Интернете и не пускает посторонних в свой внутренний мир. Например, аккаунта в «Твиттере» у него вовсе нет, а в «Инстаграме» он пишет довольно редко: за месяц появилось всего два сообщения. О съёмке рекламного ролика с Марией Шараповой любители тенниса могли узнать только из соцсетей россиянки. Судя по видеофрагменту, Мария и Александр отлично провели время.