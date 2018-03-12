Свободное падение. Почему Зверев скатывается всё ниже и ниже?
В теннисном мире — скандал. Александр Зверев публично разругался со своим бывшим тренером Ферреро и уволил его. А побед всё нет.
В теннисном мире — скандал. Александр Зверев публично разругался со своим бывшим тренером Ферреро и уволил его. А побед всё нет.
Большие авансы
«Будущая первая ракетка мира». «Многократный чемпион «Шлемов». «Новая звезда мужского тенниса». Какими эпитетами только не награждали Александра Зверева. Чего только стоят слова Рафаэля Надаля: «Он абсолютно сформировавшийся теннисист. У меня нет никаких сомнений, что он будущее нашего спорта», — говорил знаменитый испанец в начале 2017-го. А специалисты, конечно, следят за карьерой немца уже как минимум лет пять. Более полугода он занимал первое место в юниорском рейтинге, выиграл Australian Open-2014 среди юношей и в том же сезоне громко заявил о себе уже на взрослом уровне и дошёл до полуфинала домашнего турнира ATP500 в Гамбурге. И всё это в возрасте 17 лет.
В 2015-м он уже вошёл в сотню, в 2016-м завоевал первый титул и забрался в топ-20, а в 2017-м совершил настоящий прорыв: победил на пяти турнирах и стал третьей ракеткой мира. Очень быстро из восходящей звёздочки Александр превратился в полноценную звезду, но в этом сезоне он пока только разочаровывает своих поклонников. В 2018-м в ATP немец выиграл всего шесть матчей из 10. На «Мастерсе-1000» в
Провальные «Шлемы»
«В прошлом сезоне я показал, что могу побеждать лучших. Не хочу показаться самоуверенным, но я не просто так стал четвёртой ракеткой мира. Я упорно работаю. Хочу в этом году добиться прогресса на Grand Slam», — говорил Зверев в начале января. Казалось, что не добиться прогресса на «Шлемах» будет невозможно, потому что на этих соревнованиях Александр для игрока его статуса играет непозволительно плохо: ни одного четвертьфинала и всего один четвёртый круг. Но и в Мельбурне Зверев снова провалился, уступив уже в третьем раунде, а ещё получил обидный щелчок по носу в виде «баранки» в пятой партии матча с Чхун Хёном.
Почему он так плохо играет на самых главных турнирах? Неужели ему не хватает «физики»? «Дело точно не в этом. С 2014 года я набрал больше 16 килограмм — и это чистая мышечная масса. Я стал быстрее и сильнее. Я просто слишком сильно давлю на себя именно на “Шлемах”, потому что очень хочу выступить успешно», — объяснил Александр. Решение этой проблемы, видимо, станет главной задачей для его нового тренера. В конце февраля стало известно, что Зверев прекратил работу с
Скандальное расставание с Ферреро
Обычно расставание игрока и тренера проходит по стандартному и скучному сценарию. Обе стороны как правило одновременно публикуют заявления, в которых благодарят друг друга за совместное сотрудничество и желают удачи в будущем. Однако на сей раз всё пошло не так. Появилась неофициальная информация, согласно которой Ферреро хотел, чтобы его подопечный вёл себя профессионально не только на корте, но и вне его, в то время как Александр был уверен, что в подобных ограничениях нет необходимости. Позднее оба участника конфликта подтвердили, что в команде не всё было гладко.
Беккер желает удачи, но тренировать Зверева не станет
Кто же будет новым наставником Александра? Судя по его игре и результатам, находить тренера нужно как можно быстрее. Например, в Майами ему надо защищать четвертьфинал. Зверев уже опустился с третьей позиции на пятую, и это падение может продолжиться и дальше. Уже точно известно, что Борис Беккер не станет вытягивать своего соотечественника со дна. «Мне нравится Зверев, у него огромный талант. Я занимаю должность главы мужского тенниса в Германии и чувствую себя превосходно в этой роли», — заявил Беккер, который в сентябре прошлого года утверждал, что Александр завоюет «Шлем» в текущем сезоне. Сейчас поверить в это невозможно.
В Калифорнии в боксе теннисиста сидели его отец, Александр
Низкая активность в соцсетях
В отличие от многих игроков его возраста, Александр не так много времени проводит в Интернете и не пускает посторонних в свой внутренний мир. Например, аккаунта в «Твиттере» у него вовсе нет, а в «Инстаграме» он пишет довольно редко: за месяц появилось всего два сообщения. О съёмке рекламного ролика с Марией Шараповой любители тенниса могли узнать только из соцсетей россиянки. Судя по видеофрагменту, Мария и Александр отлично провели время.
Безусловно, болельщикам Зверева не стоит посыпать голову пеплом. Не будем забывать, что в апреле ему исполнится всего 20 лет, а в таком возрасте хорошие стабильные результаты показывают единицы. Раннее поражение в