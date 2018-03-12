Джокович не смог выйти в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе
ТАСС, 12 марта. Сербский теннисист Новак Джокович проиграл японцу Таро Дэниэлу во втором круге турнира Ассоциации
ТАСС, 12 марта. Сербский теннисист Новак Джокович проиграл японцу Таро Дэниэлу во втором круге турнира Ассоциации
Джокович, посеянный на турнире под 10-м номером, проиграл со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 1:6.
Следующим соперником японца станет аргентинец Леонардо Майер.
Открытый чемпионат Австралии, прошедший в январе, стал для 30-летнего Джоковича первым официальным турниром, в котором он сыграл после восстановления от травмы, полученной в июле 2017 года.
Джокович является 12-кратным победителем турниров Большого шлема, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Возглавлял рейтинг Ассоциации теннисистов- профессионалов на протяжении 223 недель.