На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
Джокович не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэлссе, проиграв Дэниэлу
В рамках второго круга турнира в
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В рамках второго круга турнира в
Встреча продолжалась два часа 32 минуты, за это время 13-я ракетка мира четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два
В следующем раунде Дэниэл встретится с аргентинцем Леонардо Майером.