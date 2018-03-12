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03:02 (мск), источник: Советский спорт

Джокович не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэлссе, проиграв Дэниэлу

В рамках второго круга турнира в Индиан-Уэллсе серб Новак Джокович проиграл японцу Таро Дэниэлу со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 1:6.

Встреча продолжалась два часа 32 минуты, за это время 13-я ракетка мира четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи, а в активе победителя матча один эйс, восемь двойных ошибок и три брейка из 11.

В следующем раунде Дэниэл встретится с аргентинцем Леонардо Майером.

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