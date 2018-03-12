Джокович не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэлссе, проиграв Дэниэлу

Встреча продолжалась два часа 32 минуты, за это время 13-я ракетка мира четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи, а в активе победителя матча один эйс, восемь двойных ошибок и три брейка из 11.