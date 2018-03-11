16-летняя Анисимова прервала победную серию Квитовой

Продолжительность поединка составила 1 час и 11 минут. 16-летняя американка, занимающая 149-е место в рейтинге WTA, допустила 2 двойные ошибки и 5 раз взяла чужую подачу. На счету Квитовой 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта. Анисимова обошлась без подач навылет. Квитова прервала свою серию из 14 побед подряд, последний раз она проигрывала на Australian Open.



В следующем раунде соревнований Анисимову ждёт победитель противостояния Чжан Шуай (Китай, 32) — Каролина Плишкова (Чехия, 5).