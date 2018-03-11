На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
16-летняя Анисимова прервала победную серию Квитовой
Американская теннисистка Аманда Анисимова сотворила сенсацию, одолев в третьем круге турнира в
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Американская теннисистка Аманда Анисимова сотворила сенсацию, одолев в третьем круге турнира в
Продолжительность поединка составила 1 час и 11 минут. 16-летняя американка, занимающая 149-е место в рейтинге WTA, допустила 2 двойные ошибки и 5 раз взяла чужую подачу. На счету Квитовой 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных
В следующем раунде соревнований Анисимову ждёт победитель противостояния Чжан Шуай (Китай, 32) — Каролина Плишкова (Чехия, 5).