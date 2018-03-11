На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
Нисикори снялся с турнира в Индиан-Уэллсе
Японский теннисист Кей Нисикори отказался от выступления на турнире серии «Мастерс 1000» в
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Японский теннисист Кей Нисикори отказался от выступления на турнире серии «Мастерс 1000» в
Азиатский спортсмен, который был посеян под 22-м номером, будет заменён на
В своём стартовом матче на турнире Нисикори, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, должен был встретиться с теннисистом из Аргентины Леонардо Майером, который в первом круге обыграл представителя Доминиканской Республики Виктора