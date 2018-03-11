Нисикори снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Азиатский спортсмен, который был посеян под 22-м номером, будет заменён на лаки-лузера Рубена Бемельманса, представляющего Бельгию, сообщает пресс-служба турнира.



В своём стартовом матче на турнире Нисикори, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, должен был встретиться с теннисистом из Аргентины Леонардо Майером, который в первом круге обыграл представителя Доминиканской Республики Виктора Эстрелья-Бургоса.