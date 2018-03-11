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15:22 (мск), источник: БЕЛТА

Матч Азаренко — Стивенс в Индиан-Уэллсе перенесен из-за дождя

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч между белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и американкой Слоан Стивенс на турнире в Индиан-Уэллсе перенесен из-за дождя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Их поединок 1/32 финала должен был состояться сегодня утром по минскому времени, но погода внесла свои коррективы и встречу отменили. Предположительно, она состоится в ночь на 12 марта по минскому времени.

Две белорусские теннисистки уже пробились в третий круг. Арина Соболенко в 1/16 финала встретится с чешкой Маркетой Воундрушовой, а Александра Саснович будет соперничать с бывшим первым номером мирового рейтинга Каролин Возняцки. Еще одна экс-первая ракетка планеты американка Серена Уильямс, вернувшаяся на корт после рождения дочки, успешно преодолела два стартовых круга и теперь в борьбе за выход в 1/8 финала сыграет со своей старшей сестрой Винус.

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