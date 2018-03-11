Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Серена Уильямс стала соперницей Винус Уильямс по третьему кругу турнира в США
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Уильямс во втором круге нанесла поражение голландке Кики Бертенс (29-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался чуть менее двух часов. В первом сете американка уступала со счетом 1:3 и 3:5, но смогла довести игру до
Соперницей Серены по третьему кругу станет ее старшая сестра Винус Уильямс (8-й), выбившая из борьбы румынку Сорану Кырстю. Счет личных встреч американок — 17−11 в пользу