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11:40 (мск), источник: Р-Спорт

Серена Уильямс стала соперницей Винус Уильямс по третьему кругу турнира в США

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Источник: AP 2018

Уильямс во втором круге нанесла поражение голландке Кики Бертенс (29-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался чуть менее двух часов. В первом сете американка уступала со счетом 1:3 и 3:5, но смогла довести игру до тай-брейка.

Соперницей Серены по третьему кругу станет ее старшая сестра Винус Уильямс (8-й), выбившая из борьбы румынку Сорану Кырстю. Счет личных встреч американок — 17−11 в пользу Уильямс-младшей.

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