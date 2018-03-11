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Тим победил Циципаса, Бердых обыграл Мартерера в Индиан-Уэллсе
Чех Томаш Бердых (12) вышел в третий круг турнира категории «Мастерс 1000» в
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Чех Томаш Бердых (12) вышел в третий круг турнира категории «Мастерс 1000» в
Во втором сете Бердых отыгрался со счёта 0:3.
В другом матче австриец Доминик Тим (5) одержал непростую победу над греком Стефаносом Циципасом — 6:2, 3:6, 6:3.
В третьем раунде Бердых может сыграть с южнокорейцем Чхун Хёном (23) или сербом Душаном Лайовичем. Следующим соперником Тима станет или канадец Денис Шаповалов, или уругваец Пабло Куэвас (30).