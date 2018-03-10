Азаренко: Никому не пожелала бы пройти через то, через что прошла я

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием
Сон в носках полезен для здоровья
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Названы самые опасные города мира
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Текущие события
Хоккей. НХЛ
10.03
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
10.03
Сан-Хосе Шаркс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо Эвеланш3
Аризона Койотс1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Малага0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
10.03
Лилль1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
10.03
Дижон1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
10.03
Бордо0
Анже0
Футбол. Зарубежный
10.03
Нант1
Труа0
Футбол. Зарубежный
10.03
Ренн1
Сент-Этьен1
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.03
Бостон Брюинз7
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
10.03
Баффало СэйбрзБ1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
10.03
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
10.03
Филадельфия Флайерз2
Виннипег Джетс1
Футбол. Зарубежный
10.03
Челси2
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
10.03
Байер2
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
10.03
Хетафе0
Леванте1
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Премьер-лига
10.03
Тосно0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
10.03
ПСЖ5
Метц0
Биатлон. Биатлон
10.03
Контиолахти (Финляндия)
Смешанная эстафета (См)
Футбол. Зарубежный
10.03
Севилья0
Валенсия2
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
10.03
Эвертон2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
10.03
Хаддерсфилд0
Суонси0
Футбол. Зарубежный
10.03
Вест Бромвич Альбион1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
10.03
Ньюкасл Юнайтед3
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
10.03
Вест Хэм Юнайтед0
Бернли3
Футбол. Зарубежный
10.03
Хоффенхайм3
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
10.03
Бавария6
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
10.03
Герта0
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
10.03
Ганновер-961
Аугсбург3
Хоккей. КХЛ
10.03
Ак Барс2
Амур1
Футбол. Премьер-лига
10.03
Динамо М0
Краснодар0
Футбол. Первый дивизион
10.03
Факел0
Балтика1
Биатлон. Биатлон
10.03
Контиолахти (Финляндия)
Смешанная эстафета (См)
Футбол. Зарубежный
10.03
Манчестер Юнайтед2
Ливерпуль1
Хоккей. КХЛ
10.03
Автомобилист1
Металлург Мг4
Футбол. Первый дивизион
10.03
Авангард К1
Волгарь0
Футбол. Зарубежный
10.03
Эйбар1
Реал2
Хоккей. КХЛ
10.03
Салават Юлаев2
Авангард1
Хоккей. КХЛ
10.03
Трактор4
Нефтехимик3
Футбол. Премьер-лига
10.03
Уфа3
Анжи2
Футбол. Первый дивизион
10.03
Олимпиец1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
10.03
Шинник2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
10.03
Ротор-Волгоград1
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
10.03
Крылья Советов2
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
10.03
Зенит-20
Енисей3
Футбол. Первый дивизион
10.03
Томь1
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
10.03
Луч-Энергия1
Оренбург0
Все события
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»
Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
10 марта, источник: Чемпионат.com

Азаренко: Никому не пожелала бы пройти через то, через что прошла я

Белоруска Виктория Азаренко, проведшая в Индиан-Уэллсе первый матч после Уимблдона — 2017, рассказала о переживаниях, связанных с невозможностью ездить на турниры из-за судебного процесса по поводу опеки над сыном.

Источник: РИА "Новости"

«Никому не пожелала бы пройти через то, через что прошла я. Но это часть жизни, и даже в этой ситуации можно найти что-то положительное. Но, конечно, всё это тяжело, и мне непросто концентрироваться на теннисе. Наверное, я уже никогда не смогу фокусироваться только на игре в теннис, ведь я теперь мама плюс есть много моментов, которых можно было бы избежать и которые не облегчают жизнь. Однако не могу назвать это время потерянным. Мне ещё 28 лет, а в теннисе сейчас бывают первые ракетки мира старше 30 лет, так что всё нормально.

Ничего особо не планировала и не обдумывала, просто ждала, надеялась и верила, что смогу играть. К сожалению, я не полностью контролирую ситуацию, так что остаётся только сохранять позитивный настрой и оптимизм, а также продолжать биться. Биться — это то, что я умею лучше всего, хотя бывали дни, когда я не могла заставить себя встать с постели», — приводит слова Азаренко Tennis World USA.

 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. Россия - четвертая
«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»
Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РФПЛ
Игра в «-11». Ради этого «Тосно» и «Рубин» отправили в Саранск
Тутберидзе совершает прорыв и в мужском фигурном катании
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь