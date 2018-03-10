Азаренко: Никому не пожелала бы пройти через то, через что прошла я
Белоруска Виктория Азаренко, проведшая в
Белоруска Виктория Азаренко, проведшая в
«Никому не пожелала бы пройти через то, через что прошла я. Но это часть жизни, и даже в этой ситуации можно найти
Ничего особо не планировала и не обдумывала, просто ждала, надеялась и верила, что смогу играть. К сожалению, я не полностью контролирую ситуацию, так что остаётся только сохранять позитивный настрой и оптимизм, а также продолжать биться. Биться — это то, что я умею лучше всего, хотя бывали дни, когда я не могла заставить себя встать с постели», — приводит слова Азаренко Tennis World USA.