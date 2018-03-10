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Индиан-Уэллс. Миша Зверев одолел в трёх сетах Михаила Кукушкина
Немецкий теннисист Миша Зверев прошёл во второй раунд «Мастерса» в
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Немецкий теннисист Миша Зверев прошёл во второй раунд «Мастерса» в
За 2 часа 9 минут поединка 53-й номер рейтинга АТР, 30-летний Миша, сделал по пять брейков и эйсов, дважды ошибившись при подаче. Его ровесник Кукушкин, занимающий 89-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил два эйса и столько же двойных ошибок. Представитель Германии вышел вперёд в личных встречах игроков — 3:2.
Следующим оппонентом Зверева на турнире BNP Paribas Open будет американец Сэм Куэрри.