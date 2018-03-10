Феликс Оже стал первым игроком 2000 года рождения, выигравшим матч на «Мастерсе»

За 1 час 39 минут поединка 169-я ракетка мира, 17-летний Феликс, сделал два брейка и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 27-летний Поспишил, занимающий 75-е место в мировой классификации, совершил два эйса и столько же двойных ошибок. Прежде между собой игроки не встречались.