15-летняя чемпионка заинтересовала Японию.
BNP Paribas Open. Макарова и Веснина с победы стартовали на парном турнире
Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной прошёл во второй раунд парных соревнований в
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Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной прошёл во второй раунд парных соревнований в
Встреча продлилась 54 минуты. Екатерина и Елена реализовали четыре
Во втором круге турнира BNP Paribas Open в парном разряде Макарова и Веснина сыграют с беларусками Викторией Азаренко и Ариной Соболенко.